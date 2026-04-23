Ex-vereador de Três Lagoas é condenado a mais de 46 anos de prisão por estuprar a própria irmã

Um ex-vereador de Três Lagoas, foi condenado a 46 anos e três meses de prisão por estuprar a própria irmã. Os abusos sexuais ocorreram durante 10 anos, entre 2013 e 2023. A decisão é do juiz Roberto Hipólito da Silva Junior, da Justiça estadual.
De acordo com o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), o réu passou a morar com a família da vítima quando ela tinha apenas 10 anos de idade e ficou responsável por cuidar dela. A partir dessa convivência, ele iniciou uma rotina de abusos.
Os abusos ocorriam tanto na casa da família quanto em um imóvel alugado pelo réu, para onde a vítima era levada sob a justificativa de ajudar a cuidar da avó.
Para manter o silêncio da irmã, o homem utilizava diversas formas de controle, entre elas ameaças e manipulação, uso de influência e até mesmo presentes.
No entanto, o Ministério Público destacou que a vítima apresentou um depoimento firme e consistente, que foi confirmado por testemunhas e provas documentais.
Como consequência direta dos anos de violência, ficou comprovado que a jovem desenvolveu graves problemas psicológicos, incluindo episódios de autolesão, tentativas de suicídio e a necessidade de acompanhamento psicológico por longo prazo.
Na sentença, o juiz considerou a palavra da vítima confiável e reforçada pelos laudos psicológicos e provas apresentadas no processo. O réu foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável (cometido antes dos 14 anos) e estupro (cometido após essa idade).