Vacinação antirrábica percorre três regiões nesta quinta-feira; veja quais são

As equipes da GCZ (Gerência de Controle de Zoonoses) realizam nesta quinta-feira (23), a vacinação antirrábica em cães e gatos com visitas domiciliares na região dos bairros Noroeste, Maria Aparecida Pedrossian e Damha 2 e 3. A ação integra a campanha municipal e busca ampliar a cobertura vacinal, protegendo os animais e contribuindo para a prevenção da raiva.

A aplicação do imunizante ocorre no período da manhã, com os agentes percorrendo os imóveis para atender os animais que ainda não receberam a dose. A estratégia de vacinação casa a casa facilita o acesso da população ao serviço e fortalece o controle da doença, considerada grave e com alta taxa de letalidade.

A meta da campanha é imunizar cerca de 180 mil cães e gatos em Campo Grande. A vacinação é gratuita e indicada para animais a partir dos três meses de idade, incluindo aqueles que já foram vacinados em anos anteriores, já que a proteção precisa ser reforçada anualmente.

Moradores que não estiverem em casa durante a passagem das equipes podem levar seus animais até a sede da GCZ. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos finais de semana e feriados, das 6h às 22h. A unidade está localizada na Avenida Senador Filinto Müller, nº 1.601, na Vila Ipiranga.

A orientação é que os tutores mantenham cães contidos com coleira e guia, e gatos em caixas de transporte, garantindo a segurança durante a vacinação. Em caso de dúvida ou para mais informações, a população pode procurar a GCZ.