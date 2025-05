Brasileiros tropeçam fora de casa em jogos da Sul-Americana

A noite dessa quinta-feira (8) não foi positiva para os clubes brasileiros na Copa Sul-Americana. Fluminense e Atlético-MG foram derrotados fora de casa e viram a situação do Grupo H embolar de vez após a quarta rodada da competição.

Em La Paz, o Fluminense sentiu os efeitos da altitude e foi superado por 1 a 0 pelo GV San José no estádio Hernando Siles. O gol da vitória dos bolivianos foi marcado por Moisés Calero, aos 24 minutos do segundo tempo, após rápido contra-ataque iniciado por Becerra e López.

Com atuação apagada no primeiro tempo, o Tricolor carioca melhorou após a entrada de Renato Augusto na etapa final, criou chances, mas esbarrou nas próprias falhas de finalização. A derrota, a primeira na competição, fez o time cair para a segunda colocação do grupo, com sete pontos. Já o GV San José, que era o lanterna, chegou a quatro pontos e assumiu a terceira posição.

Também fora de casa, o Atlético-MG foi derrotado por 3 a 2 pelo Deportes Iquique, no estádio Tierra de Campeones, no Chile. O Galo saiu na frente com Rubens, aos 9 minutos, mas sofreu a virada com dois gols de Álvaro Ramos e um de Diego Orellana. Bernard ainda descontou no fim, mas não evitou a derrota.

O time mineiro, que começou bem a partida, caiu de rendimento no segundo tempo, acumulou erros defensivos e viu o adversário conquistar sua primeira vitória no torneio. O Atlético estacionou nos cinco pontos e pode perder a liderança do grupo a depender do resultado entre Cienciano e Caracas, que ainda jogam nesta rodada.

Próximos confrontos

Agora, Fluminense e Atlético-MG se preparam para se enfrentarem neste domingo (11), às 16h30 (de MS), pelo Campeonato Brasileiro. Pela Sul-Americana, o Tricolor carioca recebe o Unión Española na quarta-feira (14), às 18h. Já o Atlético-MG volta a campo na quinta-feira (15), contra o Caracas, no Mineirão.

No mesmo dia, o Deportes Iquique enfrenta o Cienciano fora de casa, enquanto o GV San José visita o Once Caldas.

