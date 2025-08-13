Foragido é capturado por corrupção de menores, homicídio, roubo e outros crimes em Ponta Porã

Foto: Divulgação
O foragido procurado desde 2021  e penas dos crimes podem chegar a 170 anos de prisão

Na última  terça-feira (12),  um foragido da Justiça foi preso em flagrante pela PF (Polícia Federal  por diversos crimes na cidade de Ponta Porã.

O homem possui mandados de prisão expedidos nos estadodo Paraná e Mato Grosso do Sul e era procurado desde 2021. 

Ele foi preso pela prática dos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores, associação criminosa, roubo agravado, tráfico de drogas, receptação e latrocínio. As penas dos crimes somam mais de 170 anos de prisão.

Na prisão foi localizada uma arma de fogo em posse do foragido. Ele foi preso  e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã e autuado prisão em flagrante.

