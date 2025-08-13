Dupla é presa por pesca predatória no Rio Taquari; um tinha mandado de prisão

Fiscalização da Polícia Ambiental em Coxim também aplicou mais de R$4,5 mil em multas

Dois homens foram detidos na terça-feira (12) no Rio Taquari, em Coxim, após serem flagrados pela Polícia Militar Ambiental praticando pesca predatória. A abordagem aconteceu na região conhecida como Barra do Canuto, durante patrulhamento fluvial.

A dupla estava em uma embarcação usando tarrafa, petrecho proibido para a pesca. Com eles, os policiais encontraram três curimbatás fora da medida mínima permitida, todos com marcas de captura por malha, além da tarrafa de três metros.

Enquanto registravam a ocorrência, os agentes verificaram que um dos pescadores tinha mandado de prisão em aberto. Ele e o companheiro foram levados para a Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido.

Cada um recebeu multa administrativa de R$ 2.270,00, totalizando R$ 4.540,00. O caso foi registrado como crime ambiental e o cumprimento do mandado será acompanhado pela Justiça.

