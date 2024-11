Policia Nacional inicia nova operação para investigar o assassinato do catador de latinhas em Pedro Juan Caballero

Nesta manhã (05), Agentes da Policia Nacional de Pedro Juan Caballero, iniciaram uma nova operação para cumprir mandados de busca e apreensão em uma casa no bairro Jardim Aurora, para investigar o assassinato do catador de latinha Migdonio Villalba Benítez, de 46 anos.

O Indígena foi morto enquanto catava latinhas na rua Jardim Aurora no dia 20 de outubro deste ano.

A Polícia Nacional foi informada por testemunhas que no momento do ocorrido viram um carro de cor branca próximo da vítima, que tentou fugir, mas foi atingido.

Até o momento apenas um suspeito de ter participação no crime foi preso.

