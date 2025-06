Foragido do Comando Vermelho é preso no Paraguai e entregue à Polícia Federal

Após quase quatro anos foragido, o brasileiro Orlando Cordeiro dos Santos, de 29 anos, foi capturado na madrugada dessa segunda-feira (2) na cidade de Capitán Bado, no Paraguai, vizinha de Coronel Sapucaia, e entregue à Polícia Federal do Brasil. Condenado por tráfico de drogas e apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, Orlando havia escapado do regime semiaberto em Campo Grande no dia 19 de dezembro de 2020.

A prisão foi realizada por agentes do Departamento Contra o Crime Organizado da Polícia Nacional do Paraguai, durante a Operação Sentinela. De acordo com os policiais, ao ser abordado, Orlando apresentou um documento de identidade falso em nome de “Daniel Costa Silva”, supostamente natural de Anapurus (MA). A farsa, no entanto, foi rapidamente descoberta.

Junto com Orlando, foi presa a companheira dele, Patrícia Ferreira de Lima, de 25 anos, natural de Novo Repartimento (PA). Os dois foram oficialmente expulsos do Paraguai e entregues às autoridades brasileiras na Ponte da Amizade, que liga Ciudad del Este (PY) a Foz do Iguaçu (PR). A Polícia Nacional paraguaia não informou se há mandado de prisão em aberto contra Patrícia no Brasil.

Durante a ação, os policiais paraguaios apreenderam diversos itens de valor e material suspeito dentro da residência onde o casal estava escondido. Entre os objetos, estavam uma pistola Glock calibre 9 milímetros com seletor de rajada e quatro carregadores, além de três veículos de luxo — duas caminhonetes Toyota Hilux e um SUV Jeep Compass. Também foram encontrados dinheiro em espécie (reais e guaranis), cinco celulares, um notebook, quatro relógios, joias, uma balança eletrônica, um caderno com anotações, documentos diversos e cartões de crédito.

A Polícia Federal agora investiga os vínculos de Orlando com o crime organizado na fronteira e a possibilidade de que ele continuasse atuando no tráfico internacional de drogas enquanto estava foragido. A apreensão do material encontrado no Paraguai deve contribuir com as investigações em andamento.

Orlando está sob custódia da PF e deve ser reconduzido ao sistema prisional de Mato Grosso do Sul, onde cumprirá o restante da pena por tráfico de drogas.

