Homem é preso em flagrante após esfaquear policial durante abordagem em Campo Grande

Na noite desta segunda-feira (2), um homem de 37 anos foi preso em flagrante após esfaquear um policial durante uma abordagem.

Segundo informações iniciais, o crime aconteceu por volta das 21h, durante a revista de um indivíduo que não teve seus dados divulgados. Um segundo homem, que estava do outro lado da rua, começou a gritar, pedindo para ser revistado também.

Os policiais deram voz de abordagem ao suspeito, que desobedeceu e seguiu caminhando em direção a uma residência, que alegou ser sua. Durante o trajeto, os agentes deram diversas ordens para que ele parasse, todas desobedecidas.

Ao ser alcançado, o homem resistiu à abordagem, agredindo os policiais com socos, pontapés e xingamentos. Durante a ação, ele afirmou que “ninguém tocaria nele”, sacou uma faca do bolso e esfaqueou um dos agentes, provocando um ferimento no braço.

Após o ataque, o agressor ainda ameaçou “encontrar a casa dos policiais” e “matar todos que estivessem lá”. Em seguida, conseguiu fugir e entrou em uma residência, onde pegou um canivete.

Foi necessário solicitar apoio policial para contê-lo. O homem foi imobilizado, preso e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.