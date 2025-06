Homem condenado é preso por tráfico de drogas em Coxim

Suspeito foi preso após uma denúncia por violência doméstica que ocasionou descobrir que ele era condenado

Na manhã desta segunda-feira(2), um homem de de 26 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Coxim.

Uma denúncia realizada pelo disque 180, resultou na prisão do homem. Segundo a polícia, na denúncia foi informado que ele praticou o crime de violência doméstica .

A polícia encontrou o homem após diligências e foi verificado que que havia um mandado de prisão contra ele por sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas. Ele acabou capturado e levado pela polícia.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim.

