Foragido da justiça por tentativa de homicídio é preso

Uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Mundo Novo, distante a 469 quilômetros de Campo Grande, realizava fiscalização ambiental ontem (15) na rodovia MS-295, quando prendeu um homem, de 45 anos, que estava foragido da justiça.

O infrator transitava a pé pela rodovia, quando foi abordado pelos agentes, que suspeitaram do homem. Ao realizarem a checagem no sistema, foi encontrado um mandado de prisão em aberto contra ele por tentativa de homicídio, em Naviraí, no ano de 2018.

Ele teria atingido a esposa com diversos tiros e fugido em seguida, ao achar que ela estava morta. Entretanto, a mulher foi socorrida e sobreviveu.

