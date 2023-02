Saindo de Dourados, carga de maconha que abasteceria carnaval em Belo Horizonte é apreendida

A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu cerca de duas toneladas de maconha na noite de quarta-feira (15) em operação no bairro Goiânia, em Belo Horizonte, capital do Estado. A ação, coordenada pelo Denarc (Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico), resultou na prisão de quatro pessoas em flagrante e na apreensão da carreta que transportava a droga. A carga feita em Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, seriam comercializadas durante o Carnaval, visando a grande circulação de pessoas na cidade nesse período.

Conforme a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a expectativa de receber um público de cerca de cinco milhões de pessoas na capital mineira durante o Carnaval, chamou a atenção do grupo criminoso que investiu no deslocamento. A equipe da Denarc chefiada pelo delegado, Thiago Machado, identificou o modo de agir do grupo, que utiliza um motorista com ocupação lícita, um motorista substituto e um veículo, aparentemente também lícito, para realizar o transporte da droga.

Segundo o delegado, os suspeitos transportavam uma carga legalizada de frios na mesma carreta para ludibriar a fiscalização policial. A polícia destacou que o grupo criminoso aproveitou-se das normas da vigilância sanitária para transportar a droga dentro da câmara fria, lacrada na fábrica e só reaberta no destino. Essa prática dificultou a fiscalização das autoridades rodoviárias.

A equipe do Denarc interceptou o veículo com os entorpecentes no terreno de um ferro-velho, onde outras pessoas aguardavam pela carga. Entre os presos, estão dois motoristas que confessaram o envolvimento no esquema criminoso, o dono do ferro-velho e da carreta e o homem que receberia a carga.