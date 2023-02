Carros de luxos avaliados em R$ 4,5 milhões são apreendidos em operação contra fraude tributária

Em operação nacional o DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) aprendeu 23 veículos , com valores estimados em cerca de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e meio de reais). A operação contra fraude tributária, batizada de Operação Alumidas foi deflagrada na manhã desta terça-feira (14) e mirou em quadrilha que lesou cofres públicos em aproximadamente R$ 430 milhões.

Também foram apreendidos mais de U$ 5000 dólares e cerca de 1300 euros, além de jóias e demais objetos de valor, juntamente com farta documentação, carimbos, equipamentos de informática que subsidiaram ainda mais a materialidade da apuração realizada pelo DRACCO em torno de esquema criminoso envolvendo os delitos de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária estruturada.

Dentre os veículos apreendidos, chamam a atenção automóveis esportivos de luxo, dentre eles uma Porsche, um Mustang Shelby, uma Mercedes, além de Dodge Ram, Volvo, Land Rover.

A operação desencadeada pelo DRACCO com apoio da SEFAZ e RECEITA FEDERAL se deu nas primeiras horas do dia 14, para o cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão distribuídos pelo MS, SP, RJ, PA, MG, bem como, efetivou se bloqueio e indisponibilidade de bens e valores, referentes à investigação desenvolvida em “força-tarefa” entre DRACCO, SEFAZ/MS e Receita Federal.

De acordo com o balanço das atividades, os crimes foram praticados por empresas associadas para emissão de notas frias, visando a dissimulação de operações internas e interestaduais em conluio. O objetivo era fraudar os fiscos estadual e federal no que tange as negociações envolvendo o ramo de sucata de alumínio.