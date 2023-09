Homem morre e outro fica gravemente após colisão entre veículos na BR-267

Airton José da Cruz, de 59 anos, morreu na madrugada de hoje (6), após colisão entre dois veículos na BR-267, em Bataguassu, a 342 quilômetros de Campo Grande. Uma outra pessoa envolvida no acidente, foi encaminhada ao hospital em estado grave.

O acidente aconteceu por volta das 3h, quando o veículo em que Airton conduzia, um Fiat Pálio, invadiu a pista contrária, provocando a colisão. Segundo o site Cenário MS, Com o impacto da batida, os veículos ficaram completamente destruídos. Airton ficou preso nas ferragens e acabou morrendo no local.

O motorista do Fiat Strada foi socorrido pela equipe de socorro do Corpo de Bombeiros em estado grave para o Pronto Socorro do município. De acordo com o site local, ele sofreu Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) grave, porém com saturação e pressão controlada. Por conta da gravidade, ele foi encaminhado pela “vaga 0” ao um hospital de Três Lagoas.

Ainda conforme o site Cenário MS, local a pista ficou interditada nos dois sentidos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

