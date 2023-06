Com a chegada do frio, saiba onde ligar para solicitar apoio para pessoas em situação de rua

Com as previsões de temperaturas baixas para todo o estado de Mato Grosso do Sul, o reforço para o cuidado de pessoas em situação de rua se torna importante, e os órgãos responsáveis de assistência social solicitam apoio da população local para atender essas pessoas.

Apesar dos desafios em relação ao acolhimento deste público, é de extrema importância amenizar o frio desta população. A equipe de assistência social não mede esforços para reduzir o impacto do inverno nestes indivíduos, que ainda representam um grande número no estado, sendo acolhidos neste começo de ano, 1403 pessoas em situação de rua, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Vale ressaltar que os servidores públicos e a sociedade precisam respeitar a decisão do cidadão se ele optar por permanecer nas ruas. Caso a sua cidade não apareça na lista de assistência abaixo, procure pelo serviço de assistência social da sua cidade e peça por demais instruções.

Três Lagoas:

Quando o cidadão se deparar com uma pessoa nessas condições, podem entrar em contato através do telefone (67) 3929-1566 e (67) 9922-5728, atendimento das 07h às 17h e finais de semana e feriado através do número (67) 99274-4942.

Serviços

centro POP – Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS)

Localizado à rua Protázio Garcia Leal, 1026 no bairro Santa Terezinha – Telefones (67) 3929-1566.

Acolhimento POP –

localizado à rua protázio garcia leal, 1026 no bairro santa terezinha e tem como contato os telefones (67) 99226-4952.

Campo Grande:

Ligue para o Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS):

Funciona no período de 24h, sendo que até as 23h a equipe encontra-se nas ruas da cidade realizando a abordagem social, com o intuito de acolher os indivíduos que aceitam o convite para o acolhimento. Após às 23h, a equipe atende os chamados realizados através do telefone funcional (67) 98404-7529 ou 98471-8149.

Os locais de acolhimento, são:

CETREMI – Centro de Triagem do Migrante e População em situação de Rua (Endereço: Rua Jornalista Marcos Fernandes, s/n.º Jardim Veraneio / Parque dos Poderes) → vai atender os casos mais graves e pessoas adictas (capacidade de atender até 60 pessoas)

Escola Municipal Pe. Tomaz Ghirardelli (Endereço: Rua Lúcia dos Santos n.º 578 – Bairro Dom Antônio Barbosa) → capacidade de atender até 60 pessoas, vai atender migrante e imigrante (homens mulheres e famílias)

Escola Municipal Doutor Plínio Barbosa martins (Endereço: Rua São Pio de Pietrelcina, 430 – Jardim das Macaúbas) → capacidade de atender até 60 pessoas, vai atender população em situação de rua de campo grande

Dourados:

Centro POP está localizado na Rua Joaquim Alves Taveira, 2606, com telefones (67) 3426-1301 e 8468-6058

Casa da Acolhida

Rua Jandaia, 1765 – Jardim Rasslem – 79813-270

Tel.: (67) 3411-7716

Plantão: 8468-8045

Corumbá:

Para obter informações sobre o atendimento do centro pop, é possível entrar em contato com o MDS pelo número: 0800 707 2003. A ligação é gratuita e deve ser feita de um telefone fixo.

Rua Cuiabá, 1252 – Centro – Corumbá – MS– 79330070

Nova Andradina

CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social

Rua. Edson Gonçalves Dias, 318 – Bela Vista

telefone: (67) 3441-5836

