Dupla que ia com veículo furtado de Minas Gerais para o Paraguai é presa pelo DOF

Na manhã desta quinta-feira(17), o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prendeu dois homens que seguiam para o país vizinho com um veículo Fiat Pulse furtado em Belo Horizonte.

Os militares do DOF realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-289, área rural do município de Amambai, quando deram a ordem de parada ao condutor e passageiro, ambos com 21 anos de idade. Durante a entrevista policial, os homens estavam agitados e aparentemente tensos, o que levou os policiais a procederem com uma vistoria veicular mais técnica.

Questionados sobre a propriedade do veículo, apenas informaram que seria locado, mas não sabiam quem seria o responsável. Durante a checagem dos agregados do Pulse (numeração do chassi e motor) constatou-se um registro criminal de Furto ocorrido na presente data, na capital mineira.

O condutor então disse que foram contratados para pegar o carro na cidade de Uberaba, para entregá-lo na cidade paraguaia de Capitan Bado. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Amambai. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 103 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) em parceria com a Operação Fronteira RFB, do Exército Brasileiro.

O DOF deixa um número para a população tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias pelo telefone 0800 647-6300.

