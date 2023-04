Foragido da justiça de GO é preso na fronteira armazenando entorpecentes em geladeira

Dois homens de 24 e 33 anos, foram presos na tarde de ontem (6), pela Polícia Civil com enorme quantidade de entorpecentes, em uma residência de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, foram encontrados pasta base de cocaína, haxixe e uma arma com a numeração raspada.

A apreensão ocorreu por apoio da Guarda Municipal, quando investigadores da Polícia Civil localizaram uma residência na rua Nilo Barem, no bairro Parque dos Ipês 1, após uma denúncia anônima. A residência servia de esconderijo para traficantes na fronteira.

Em vistoria na residência, os policiais encontraram 197 quilos de maconha, 5 quilos e 200 gramas de cocaína, 620 gramas de pasta base de cocaína, 47 quilos de skank e um quilo e meio de haxixe, além de uma arma calibre 380 com numeração raspada.

Segundo os agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG), encontraram uma parte dos entorpecentes numa geladeira.

Ainda conforme apurado pelo site Porã News, a dupla era investigada por furto e roubo de veículos em Ponta Porã. Um deles era fugitivo da penitenciaria de Aparecida de Goiânia desde 2020 e estava usando documentos falsos na fronteira. Os dois estavam com as prisões temporárias decretadas e foram cumpridas.

A dupla foi encaminhada para o 1º Distrito Policial de Ponta Porã, onde foram autuados em flagrante e devem ser encaminhados para a justiça brasileira.

