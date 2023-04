Precisa sair? Veja o que abre e fecha na Capital

Os campo-grandenses que irão sair de casa nesta quinta-feira (6) e amanhã (7), precisam ficar atentos ao que abre e fecha cidade, pois a prefeitura e o governo decretaram ponto facultativo hoje e amanhã é feriado religioso, a Sexta-feira Santa.

Apesar do feriado, serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública, funcionam normalmente. Veja o que funciona:

Bancos

Nesta quinta-feira os serviços bancários seguem normalmente. Amanhã não haverá expediente.

As lotéricas ficam fechadas na sexta-feira; já no sábado o atendimento retorna e será o último dia para apostas na Dupla Sena de Páscoa, com prêmio estimado em R$ 35 milhões.

Comércio

Segundo os sindicatos trabalhistas. o varejo fecha as portas na Sexta-feira Santa. Praças de alimentação, bares e restaurantes ficam livres para fucionamento.

Detran

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e suas agências não terão atendimento ao público nos dias de ponto facultativo, quinta-feira (6) e sexta-feira (7).

Bioparque

O Bioparque Pantanal não abrirá para visitação entre os dias 6 a 9 de abril. As atividades retornam na segunda-feira (10). De forma gratuita, o agendamento para visitas ao empreendimento turístico é aberto toda segunda-feira, às 8h (horário de MS), no site oficial http://bioparquepantanal.ms.gov.br/. O cadastro prévio é destinado para visita individual, grupo familiar (até 6 pessoas), empresas e instituições.

Correios

Não haverá expediente amanhã, mas no sábado (8), as agências atendem normalmente, com realização de entregas.

Cartórios

Não haverá expediente na quinta (8) e sexta-feira (7).

Hemosul

Hoje e sábado (8), o Hemosul funcionará até o meio-dia. Na Sexta-feira Santa o local segue sem atendimento.

Delegacias

Somente as Depacs (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a 4ª DP (Delegacia de polícia) e a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) atendem em plantão 24h na quinta e sexta-feira.

Casa da Saúde

A Casa da Saúde estará fechada na quinta-feira (6) e sexta-feira (7) devido ao ponto facultativo e feriado nacional de Páscoa. Para evitar transtornos a SES (Secretaria de Estado de Saúde), orienta a população a fazer a retirada de medicamentos até está quarta-feira (5). A Casa da Saúde retorna com o atendimento normal na segunda-feira (10).

UPAs

As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica funcionarão normalmente no feriado, bem como os CRSs (Centros Regionais de Saúde) do Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia também estarão atendendo.

Mercados

Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados informou que as empresas da Capital poderão funcionar normalmente no feriado da Sexta-feira Santa, desde que conceda a folga compensatória aos funcionários.

Feira Central

Durante o feriado da Semana Santa, a Feira Central manterá o seu funcionamento em horário normal, abrindo às 16h e fechando às 23h, na quinta-feira e domingo, na sexta-feira e no sábado o fechamento ocorre à meia-noite. Inclusive, a feirona terá programação de Páscoa.

Mercadão

Na quinta-feira (6) e no sábado (8) o Mercado funcionará das 6h30 até às 18h. Na Sexta-feira Santa apenas a peixaria do Mercadão ficará aberta até as 12h. No domingo de Páscoa abre às 6h30 e fecha às 12h.

Shoppings

Norte Sul Plaza

De hoje até o sábado, o local funciona das 10h às 22h. Amanhã, praça de alimentação, área de lazer e a farmácia estarão abertas às 11h e fecharão às 21h e lojas e quiosques não abrem. No domingo de Páscoa, a praça de alimentação, área lazer e lojas âncoras funcionarão das 11h às 21h. Enquanto as demais lojas e quiosques das 12h às 20h.

Shopping Campo Grande

Durante a sexta-feira (7), funcionará das 10h às 22h, sendo que ficará a critério de cada lojista abrir ou fechar neste dia.

Bosque dos Ipês

Na quinta-feira (6) e sábado (8), manterá o seu funcionamento normal, das 10h às 22h. Durante a sexta-feira (7), as lojas que não forem do setor de alimentação, o Detran e Fácil estarão fechados, enquanto as lojas e quiosques de alimentação e entretenimento funcionarão das 10h às 22h. Neste dia, o cinema funcionará normalmente, conforme programação.

Pátio Central

Durante a véspera do feriado, dia 6, e sábado (8), os atendimentos nas lojas acontecerão normalmente das 8h às 20h, os quiosques fecham às 19h. Durante a sexta-feira (7), o Pátio Central ficará fechado.

