Procon investiga falhas em show do Guns N’ Roses após queixas de consumidores em Campo Grande

O Procon Mato Grosso do Sul abriu investigação após receber 17 reclamações de consumidores que não conseguiram chegar a tempo ou perderam grande parte do show da banda Guns N’ Roses, realizado na última quinta-feira, em Campo Grande.

De acordo com o órgão, 76,5% dos reclamantes afirmaram ter tentado resolver o problema diretamente com a empresa organizadora antes de recorrer ao Procon, mas não obtiveram resposta satisfatória.

Diante das denúncias, foi instaurado procedimento preliminar para apurar a responsabilidade da promotora do evento, a Santo Show, que terá prazo de 20 dias para apresentar esclarecimentos. Após a análise, o órgão poderá adotar medidas administrativas caso sejam identificadas irregularidades na prestação do serviço.

A apuração ocorre em meio às críticas sobre a logística do evento, realizado no Autódromo Internacional de Campo Grande. No dia do show, motoristas enfrentaram até sete horas de congestionamento na BR-262, onde o fluxo chegou a formar filas de aproximadamente 14 quilômetros.

Sem conseguir avançar, muitos fãs que estavam em carros e ônibus fretados optaram por seguir a pé até o local. Relatos apontam falta de organização no trânsito, ausência de agentes para orientar o fluxo e circulação de caminhões mesmo com restrições previstas até as 22h.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atribuiu o problema à organização do evento, citando descumprimento do plano de mobilidade previamente definido. Entre os principais pontos levantados estão a demora no acesso por leitura de QR Code, ausência de informações claras sobre estacionamento e falhas na gestão do tráfego.

Já a empresa organizadora alegou que a rodovia não suportou o volume de público estimado em cerca de 35 mil pessoas.

O caso segue em análise e poderá resultar em sanções administrativas, além de eventuais medidas para reparação aos consumidores prejudicados.

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