Foragido condenado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação é capturado em Bataguassu

Na última terça-feira (9), um homem de 37 anos foragido da justiça e condenado foi capturado, no bairro Santa Maria, em Bataguassu.

O indiuvíduo é condenado pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação e possui ainda mais de cinco anos de pena a ser cumprida.

Ele localizado e preso sem maiores incidentes pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu.

O homem também será encaminhado ao sistema prisional, onde deverá permanecer para dar cumprimento a condenação.