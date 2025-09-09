Exportações de veículos crescem quase 50% em agosto, aponta Anfavea

Setor automotivo registra alta na produção e nos embarques, mas enfrenta retração nas vendas internas e queda no segmento de caminhões

A indústria automobilística brasileira ampliou sua presença no mercado externo em agosto. Dados divulgados nesta terça-feira (9) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) mostram que foram exportadas 57,1 mil unidades no mês, número 19,3% superior ao de julho e 49,3% maior que o registrado no mesmo período de 2024. No acumulado de janeiro a agosto, os embarques somaram 313,3 mil veículos, avanço de 12,1% na comparação anual.

“O crescimento da nossa produção nos últimos meses decorre da maior presença de nossas associadas no mercado externo”, afirmou o presidente da entidade, Igor Calvet, em nota.

No mesmo período, as fábricas brasileiras produziram 247 mil autoveículos, resultado que representa alta de 3% frente a julho, mas queda de 4,8% em relação a agosto do ano passado. Entre janeiro e agosto, a produção totalizou 1,743 milhão de unidades, com expansão de 6% sobre 2024.

As vendas internas, por outro lado, mostraram desempenho mais contido. Em agosto, foram emplacados 225,4 mil veículos, acumulando 1,668 milhão de unidades no ano — aumento de 2,8% em relação aos oito primeiros meses de 2024. Apesar disso, os modelos nacionais perderam espaço no varejo, com retração de 9,3%, enquanto os importados avançaram 17,3%. Nas vendas diretas, ambos cresceram, mas os estrangeiros novamente superaram os nacionais: 13,8% contra 12,4%.

O relatório também destaca a evolução dos modelos eletrificados fabricados no Brasil, que responderam por 25% das vendas totais de híbridos e elétricos no acumulado de 2025.

Entre os segmentos, o de caminhões foi o mais afetado por fatores como juros altos, inadimplência e ritmo mais lento da economia. Pela primeira vez no ano, a produção acumulada recuou em relação a 2024. “O recuo é apenas 1%, mas indica uma inversão da curva de crescimento que se mantinha ao longo dos primeiros sete meses do ano”, informou a Anfavea.

