Foragido condenado a 20 anos por estupro de vulnerável é preso em Corumbá

Crimes ocorreram em agosto de 2021 contra a enteada, uma adolescente de 12 anos

Na manhã desta terça-feira (09), um homem de 35 anos condenado por estupro de vulnerável da enteada de 12 anos na época foi capturado pela Polícia Civil, na região do Porto Geral, em Corumbá.

A ação foi realizada de forma conjunta pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá e a DAIJI Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso.

Os crimes ocorreram em agosto de 2021 e o condenado, que mantinha uma relação de autoridade e convívio familiar com a vítima, sua enteada, uma adolescente de 12 anos à época, praticou atos libidinosos contra a menor em mais de uma ocasião.

O homem tinha um mandado de prisão definitiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Corumbá aberto contra ele. A ordem judicial determinava o cumprimento de pena de 20 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, após condenação transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo a Polícia Civil, A pena foi aplicada com o aumento previsto em lei para casos em que o agente é ascendente, padrasto, tutor ou detém qualquer forma de autoridade sobre a vítima.

O condenado foi capturado após levantamento de informações e monitoramento de endereços e locais de possível circulação. Os policiais localizaram o suspeito em um ponto da região portuária da cidade, onde a prisão foi efetuada sem resistência. O indivíduo foi recolhido ao sistema penitenciário local, dando início ao cumprimento da pena no local

Os cidadãos podem fazer Denúncias para a 1ª Delegacia de Corumbá podem ser feitas pelo número: (67) 3231-2810.

