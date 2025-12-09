Caminhão tomba e grãos ficam espalhados no Jardim Noroeste em Campo Grande

Veículo tombou no pátio de um empresa e o caminhoneiro precisou ser retirado do veículo

Na manhã desta terça-feira (9), um caminhão tombou e toneladas de grãos ficaram espalhados às margens da rodovia BR-163, próximo ao anel rodoviário, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

O veículo caiu no pátio de uma empresa e o caminhoneiro precisou ser retirado do caminhão. O motorista não teria sofrido ferimentos graves.

Não foi esclarecido como o caminhão tombou no local.

