Feira Central abre oficinas gratuitas de musicalização infantil a partir de quinta-feira

Atividade recebe crianças a partir dos 7 anos e integra programação cultural do espaço na Capital

A Feira Central de Campo Grande inicia nesta quinta-feira (11) oficinas de musicalização infantil, abertas para crianças a partir dos 7 anos. As aulas, totalmente gratuitas, fazem parte das ações promovidas pelo Espaço de Cultura instalado no local e ampliam a proposta de transformar o ponto turístico em espaço de convivência e formação artística.

As turmas têm vagas limitadas e serão realizadas na própria Feira Central. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 99110-1234 ou pelo e-mail diretoria@feiracentralcg.com.br.

A iniciativa busca aproximar as crianças do universo da música por meio de atividades lúdicas, contato com ritmos, instrumentos e noções básicas de teoria. Além do aprendizado prático, a proposta incentiva a expressão criativa e reforça o laço das famílias com a cultura regional presente no espaço.

As oficinas começam no dia 11 de dezembro, na Feira Central de Campo Grande, e são destinadas exclusivamente ao público infantil com idade mínima de 7 anos. A participação é gratuita.

