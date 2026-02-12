Duo Vozmecê leva o Circuito com shows, dança e documentário gratuitos a três campi do IFMS em Mato Grosso do Sul

O duo Vozmecê realiza, na segunda semana de fevereiro, uma circulação cultural em três cidades do interior de Mato Grosso do Sul, levando apresentações musicais interativas, vivências em dança e a exibição de documentário para estudantes dos campi do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) em Aquidauana, Dourados e Jardim. A iniciativa integra o Circuito TropicaPolca, projeto cultural desenvolvido pelo próprio duo, com o objetivo de ampliar o acesso à cultura, fortalecer a formação de público para a música autoral sul-mato-grossense e valorizar as expressões culturais da região de fronteira.

Formado por Namaria Schneider e Pedro Fattori, o duo Vozmecê é responsável pela concepção e realização do Circuito TropicaPolca, reunindo ritmos tradicionais da fronteira sul-americana, como polca paraguaia, chamamé, guarânia e catira, a uma estética contemporânea, marcada por letras que abordam temas como igualdade de gênero, descolonização cultural e preservação ambiental.

Além dos shows, o projeto desenvolvido pelo Vozmecê contempla ações formativas voltadas às juventudes da rede pública. Em cada cidade, o público participa de um show interativo do duo, com vivência de danças regionais conduzida pelo professor e pesquisador Felipe Arguilhera (UFMS), e da exibição do documentário “Tropicapolca”, seguida de roda de conversa sobre identidade regional e os processos de produção cultural independente em Mato Grosso do Sul. Ao todo, o Circuito TropicaPolca realiza seis vivências artísticas, sendo três apresentações musicais e três sessões do documentário.

A proposta tem como público prioritário estudantes do ensino médio dos campi do IFMS, especialmente jovens de baixa renda do interior do estado, muitos deles com acesso restrito a programações culturais presenciais. Com essa iniciativa, o duo Vozmecê busca fortalecer a formação de público para a música autoral sul-mato-grossense, ao mesmo tempo em que promove a valorização das culturas de fronteira e dos territórios onde as ações são realizadas.

O Vozmecê possui trajetória marcada pela circulação artística em 17 estados brasileiros e por uma pesquisa estética voltada aos ritmos latino-americanos. O espetáculo “Tropicapolca” é baseado no álbum audiovisual lançado pelo duo em 2024, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, que reúne 15 músicas e 15 vídeos produzidos de forma independente no estúdio dos próprios artistas.

O show conta com banda completa e a utilização de instrumentos identitários da região, como harpa paraguaia, viola caipira e flauta pífano, reforçando o caráter multicultural e latino-americano da proposta artística do Vozmecê.

Outro eixo central do Circuito TropicaPolca, realizado pelo duo Vozmecê, é a acessibilidade cultural. Todas as apresentações contam com intérprete de Libras em cena, e o documentário é exibido com janela de Libras, audiodescrição e legendas descritivas. A equipe do projeto também passa por formação em práticas inclusivas, garantindo condições de participação plena para estudantes com deficiência

“O Circuito Tropicapolca nasce do desejo de mostrar que a música autoral do Mato Grosso do Sul dialoga com a nossa história, com a nossa fronteira e com os dilemas do presente. Levar esse trabalho para dentro das escolas é uma forma de fortalecer pertencimento, identidade e acesso à cultura”, afirma Namaria Schneider, integrante do duo Vozmecê.

Realizado por meio de edital de fomento à cultura, o Circuito TropicaPolca, realizado pelo duo Vozmecê, integra uma estratégia de descentralização das ações culturais no estado, levando arte, formação e audiovisual para regiões que historicamente apresentam menor acesso a programações culturais presenciais.