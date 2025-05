Fisiculturista morre após sofrer parada cardíaca durante evento em Campo Grande

O atleta Wanderson da Silva Moreira, de 30 anos, morreu na tarde de sábado (10) após sofrer uma parada cardíaca durante o Pantanal Contest 2025, maior evento de fisiculturismo do Centro-Oeste, realizado no Clube Estoril, no bairro Jardim Autonomista, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, Wanderson havia acabado de se apresentar no palco e deixava a área de competição quando passou mal. A equipe de socorristas contratada pelo evento foi acionada imediatamente e realizou manobras de reanimação com suporte básico, mas diante da gravidade do quadro, foi necessário acionar o atendimento avançado. Apesar dos esforços, o atleta não resistiu e teve o óbito confirmado às 15h.

Familiares relataram na delegacia que Wanderson sofria de hipertensão arterial. Natural de Rondonópolis, no Mato Grosso, ele estava em Campo Grande exclusivamente para participar do campeonato. Em suas redes sociais, o fisiculturista costumava compartilhar registros dos treinos intensos e das competições que disputava, mostrando dedicação à modalidade.

A organização do Pantanal Contest, que é realizado pela NPC (National Physique Committee), afirmou, em nota, que prestou todo o suporte médico necessário e acompanha o caso junto às autoridades e à família. O evento reúne atletas de diferentes categorias e é reconhecido como uma das principais vitrines para o fisiculturismo nacional.

O caso foi registrado como “morte natural”, mas os exames do IML (Instituto Médico-Legal) devem confirmar oficialmente a causa do falecimento. A comunidade do fisiculturismo lamentou a perda nas redes sociais, destacando a trajetória e o empenho do atleta mato-grossense.

