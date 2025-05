Mirassol surpreende e vence Corinthians; Bragantino assume liderança provisória do Brasileirão

Em uma noite de surpresas pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi derrotado de virada pelo Mirassol por 2 a 1, no Estádio José Maria de Campos Maia. O resultado histórico marca a primeira vitória do Leão do Vale sobre o Timão, após 14 confrontos, até então, o clube paulista somava 10 vitórias e 4 empates.

A partida começou favorável ao Corinthians. Aos 52 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Cacá abriu o placar após cobrança de escanteio do holandês Memphis Depay. O próprio Depay, porém, desperdiçou a chance de ampliar ainda na etapa inicial, ao tentar uma cavadinha em cobrança de pênalti defendida pelo goleiro.

No segundo tempo, o Mirassol reagiu com eficiência. Aos cinco minutos, Edson Carioca empatou o jogo após jogada incisiva de Reinaldo pela linha de fundo. Aos 25, Gabriel aproveitou um chute mascado de Iury Castilho e decretou a virada histórica. Com o revés, o Corinthians permanece com 10 pontos e ocupa momentaneamente a 8ª colocação, mas pode ser ultrapassado por até quatro equipes até o encerramento da rodada. O Mirassol, por sua vez, também soma 10 pontos e subiu para a 10ª posição na tabela.

Bragantino empata com Grêmio e lidera provisoriamente

Em Porto Alegre, o Grêmio empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na Arena. Amuzu colocou os donos da casa em vantagem aos 41 minutos do segundo tempo, mas Isidro Pitta respondeu quase imediatamente, garantindo o ponto para o time paulista. Com 17 pontos, o Bragantino assumiu a liderança provisória da Série A, mas pode ser ultrapassado por Flamengo e Palmeiras até o fim da rodada.

Vasco perde para o Vitória e entra no Z-4

No Barradão, em Salvador, o Vasco amargou mais um tropeço ao perder por 2 a 1 para o Vitória, mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo. Vegetti abriu o placar para o Cruz-Maltino, mas Renato Kayzer brilhou com dois gols e selou a virada do time baiano. A derrota empurrou o Vasco para a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Vitória subiu para o 13º lugar, com 9 pontos conquistados.

