Fiscalização encontra carnes e laticínios vencidos e mais de 30 caixas de fogos de artifícios de origem clandestina

Na última ação conjunta entre a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), uma operação foi realizada com o objetivo de coibir a comercialização de produtos de origem animal clandestina na cidade de Jardim, no estado de Mato Grosso do Sul.

Durante a fiscalização em um mercado local, os agentes da DECON e os médicos veterinários da IAGRO identificaram no açougue, câmara fria e expositores de resfriados e congelados, carnes, leite e queijo de origem clandestina. Segundo os profissionais da IAGRO, tais produtos representam riscos à saúde da população, podendo causar diversas doenças.

Além da identificação dos alimentos impróprios para consumo, a equipe constatou a produção clandestina de linguiças e outros produtos, sem as devidas autorizações e inspeções necessárias dos órgãos competentes, e sem a observação das boas práticas sanitárias. Diante disso, os produtos foram apreendidos e destinados ao descarte seguro.

A operação não se limitou apenas aos produtos de origem animal. Mais de 30 caixas de fogos de artifício foram encontradas no local, cuja comercialização é proibida de acordo com a Lei Ordinária N° 1.268, datada de 26 de maio de 1992. Essa parte da apreensão destaca o comprometimento das autoridades em coibir práticas ilegais que possam representar riscos à segurança da população.

A proprietária do mercado, uma mulher de 49 anos de idade, foi encaminhada à 1ª Delegacia de Jardim, onde foi autuada em flagrante. O caso agora seguirá os trâmites legais para investigação e responsabilização dos envolvidos.

