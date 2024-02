Águas Guariroba distribui relatórios de qualidade da água para moradores

Relatório traz um resumo de todas as análises realizadas pela concessionária em 2023

De casa em casa, os leituristas da Águas Guariroba têm a função de verificar o consumo de cada usuário das redes de abastecimento de água e esgoto em Campo Grande. Nas últimas semanas, eles também cumprem a missão de deixar aos clientes uma cópia do Relatório de Controle e Qualidade da Água distribuída na Capital. Uma forma de garantir transparência ao monitoramento e controle de qualidade da água distribuída na cidade.

O relatório traz um resumo dos resultados de todas as análises realizadas no laboratório da concessionária em 2023. Há índices sobre cor da água, turbidez, concentração de cloro residual livre, fluoreto, pH e coliformes totais. ““Hoje nós temos um padrão de excelência da qualidade da água, graças a um conjunto de ações que nós realizamos, desde a captação até a chegada na casa do cliente, realizando o monitoramento. Temos um tratamento cuidadoso, que passa por muitos processos, e um monitoramento em laboratório completo e eficaz, que é extremamente rigoroso”, pontua a gerente de operações, Marjuli Morishigue.

A divulgação do Relatório Anual da Qualidade da Água oferece transparência ao monitoramento de qualidade da água realizado pela Águas Guariroba e garante o cumprimento do Decreto Federal nº 5.440, de 2005, que tem como principal objetivo garantir ao consumidor o direito à informação sobre a qualidade da água a ele fornecida.

Atualmente, a concessionária tem mais de 300 pontos de monitoramento da qualidade da água espalhados pela cidade. No ano passado, foram coletadas 78.130 amostras de água bruta e tratada para que fossem analisados 114 parâmetros a fim de garantir que a água seja potável, incolor e insípida (sem sabor). Ao todo, foram realizadas mais de 577 mil análises com base nas amostras de água.

Com intuito de ampliar o acesso aos resultados alcançados em laboratório, a concessionária inaugurou 15 Pontos de Controle de Qualidade da Água. São equipamentos distribuídos por diferentes pontos da cidade, onde qualquer cidadão poderá verificar como está a qualidade da água naquela região, apenas apontando a câmera do celular para um QRcode.

“Nosso objetivo é democratizar o acesso às informações sobre qualidade da água em Campo Grande. De forma que todo cidadão que more na cidade ou esteja apenas de passagem, possa monitorar a potabilidade da água que está consumindo de forma simples e compreensível”, pontua o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da assessoria