Após quatro anos, homem é preso por assassinato motivado por vingança

De acordo com os registros, o crime foi motivado por vingança, pois a vítima já havia anteriormente cometido um homicídio tentado contra o autor dos fatos. A tragédia ocorreu por meio de disparos de arma de fogo, resultando na morte de João Cirino.

Após a emissão da sentença condenatória pelo Juiz da Comarca de Eldorado, as autoridades deram início a um trabalho de inteligência policial para localizar o condenado e efetuar a prisão, que foi realizada pela Polícia Civil do Mato Grosso. O indivíduo estava escondido na residência de um parente no município de Sorriso-MT. O caso agora seguirá os procedimentos legais para responsabilização do acusado perante a justiça.

