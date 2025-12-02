Prova do processo seletivo para professores temporários em Corumbá acontece domingo

Ensalamento será divulgado na edição desta terça-feira no Diário Oficial do Município

Em Corumbá, acontece neste domingo (07), a prova do Processo Seletivo Simplificado 2025 para Professores Temporários do município.

Os candidatos inscritos devem ficar antentos, pois segundo segundo a prefeitura, o ensalamento será publicado na edição desta terça-feira, 02 de dezembro, do Diocrumbá (Diário Oficial de Corumbá).

A divulgação oficial trará a relação completa dos locais de prova e a distribuição dos 2 mil candidatos inscritos, garantindo transparência e organização para a realização do certame. A Secretaria Municipal de Educação é a responsável pelo processo seletivo.

A prova presencial está marcada para domingo, 07 de dezembro, com abertura dos portões às 07h15 e fechamento às 08h15. Os candidatos deverão consultar atentamente o ensalamento no Diário Oficial e comparecer ao local indicado com antecedência.

•IFMS – rua Pedro de Medeiros, 941 – Popular Velha

•Escola Tenir – rua Cuiabá, 263 – Centro

•EM Caic Padre Ernesto Sassida – rodovia Ramão Gomes, s/n° – bairro Dom Bosco

•EM Barão do Rio Branco – rua Geraldino Martins de Barros, 1122 – Centro América

•EM Clio Proença – rua Bernardino Alves do Couto, s/n° – bairro Nova Corumbá, Conjunto Guanã

