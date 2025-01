Polícia procura por menino de 9 anos que desapareceu misteriosamente em Nova Andradina

A Polícia Civil procura por Rafael Junior dos Santos Moura, de 9 anos, que está sumido desde o último sábado (18), em Nova Andradina, a 298 km de Campo Grande. Cartaz com a foto e informações do menino está sendo divulgado em grupos e redes sociais.

De acordo com a polícia, a mãe do garoto registrou boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do filho na noite de ontem (19). Segundo ela, a família já procurou em diversos locais, e entrou em contato com colegas de escola e demais parentes, mas ninguém soube informar o paradeiro da criança.

Conforme ainda a mãe, ela e o filho sempre tiveram um bom relacionamento e ele nunca havia saído de casa sozinho antes.

A Polícia Civil de Nova Andradina, por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais), está realizando diligências para tentar localizar o menino. A equipe tenta buscar imagens de câmeras de segurança da vizinhança atrás de pistas do que teria acontecido, mas até o momento não há novas informações sobre o desaparecimento do menino.

Aqueles que avistarem Rafael ou souberem de seu paradeiro podem entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190 ou Polícia Civil (67) 3441-1316.