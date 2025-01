Homem é assassinado com machado e facadas em Aquidauana; irmã e sobrinho são suspeitos

Jonilson Pereira Gomes foi brutalmente assassinado com um golpe de machado na cabeça e facadas no tórax na cidade de Aquidauana, localizada a cerca de 141 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu no sábado (18) e a irmã e o sobrinho da vítima são os principais suspeitos. Ambos estão sendo procurados pela polícia.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu em um imóvel na Vila Pinheiro, onde os familiares estavam ingerindo bebidas alcoólicas. Um desentendimento teria começado por “motivos aleatórios e fúceis”, levando ao ataque fatal.

Jonilson foi atingido na cabeça com um machado e esfaqueado no tórax. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a noite. “Estava com o pulmão perfurado, mas o corpo passará por exame necroscópico para apontar a causa da morte”.

Equipes da Polícia Militar e da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Primeira Delegacia de Aquidauana estiveram no local do crime, juntamente com peritos. Familiares que presenciaram o ocorrido foram ouvidos e forneceram informações às autoridades.

A irmã e o sobrinho de Jonilson, apontados como principais suspeitos, ainda não foram localizados. “Estamos diligenciando para encontrá-los e esclarecer os fatos”, destacou o delegado. As investigações seguem em andamento para apurar as circunstâncias do homicídio.

