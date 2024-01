Comercial abre seletiva para futebol feminino e retoma atividades na Escolinha Lobinho Colorado

Desde segunda-feira (8), a Escolinha de futebol Lobinho Colorado, do Esporte Clube Comercial, voltou a receber a partir das 17h, meninos e meninas interessados em praticar o esporte mais amado do Brasil no Centro de Treinamento Tênis Clube, na avenida Dom Antônio Barbosa, nº 4880.

E não acaba por aí, o maior campeão feminino do Mato Grosso do Sul e o único do Estado com título internacional vai realizar no dia 20 de janeiro (sábado), uma seletiva para futebol feminino Sub-14, às 08h, no campo do bairro Oliveira, localizado na Rua Mogi Mirim, esquina com Rua Mansões.

O Colorado já revelou atletas pra grandes clubes do futebol nacional e até pra Seleção Brasileira. É interessante que a garotada possua chuteira society, short de futebol e meião (de preferência vermelhou ou branco) e levar garrafa de água. Para mais informações o contato é (67)9 9981-1057.

Novas parcerias

O Esporte Clube Comercial iniciou o ano com o pé direito com direito a duas novas parcerias, inclusive, com o nosso Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, o time tradicional de Campo Grande fechou colaboração com Auto Peças Ipiranga.