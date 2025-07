Frio no sul e calor no norte de MS marcam contraste no tempo desta quinta-feira

Mínima pode chegar a 8º C em Ponta Porã, enquanto Bataguassu terá calor de até 32º C



A quinta-feira (17) será marcada por contrastes no tempo em Mato Grosso do Sul, com temperaturas amenas no sul do estado e calor predominando em outras regiões. Segundo a previsão, não há expectativa de chuva, e o céu permanece com poucas nuvens na maior parte do dia.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 18 °C, com máxima de 30 °C. O dia começa e termina com ventos fracos, que ganham um pouco mais de intensidade à tarde, vindos de oeste e sudoeste. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 60%, com o tempo firme e céu aberto ao longo do dia.

Já em Bataguassu, no leste do estado, o calor será mais intenso: os termômetros variam entre 14 °C e 32 °C. Os ventos aumentam à tarde e à noite, soprando de sul e sudoeste, enquanto a umidade mínima pode chegar a 20%.

No extremo sul, Ponta Porã deve ter o dia mais frio entre as cidades monitoradas, com mínima de 8 °C e máxima de apenas 22 °C. O céu amanhece encoberto por muitas nuvens, mas o sol aparece entre elas no período da tarde. À noite, a nebulosidade volta a aumentar. O clima permanece seco, e os ventos sopram de forma moderada no início do dia, perdendo força à medida que as horas avançam.

Em Miranda, a previsão indica variação entre 14 °C e 28 °C, com tempo estável. O céu claro predomina desde a manhã, e os ventos se mantêm fracos durante todo o dia, vindos do quadrante sul.

A ausência de chuvas e o ar mais seco em grande parte do Estado aumentam a amplitude térmica e reforçam a importância da hidratação, especialmente nas regiões mais quentes.

