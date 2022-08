Filho salva mãe de ser morta pelo marido; homem é preso de pedofilia

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira (22), acusado de agredir e tentar matar sua esposa asfixiada. A vítima revelou que seu marido tentou asfixia-la com um travesseiro, e que só não obteve êxito porque foi contido por seus filhos. O caso aconteceu na cidade de Bandeirante, a 71 km de Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionado pela vítima, que relatou agressões de seu marido. Ao chegarem no local, a mulher havia conseguido fugir e estava em uma chácara ao lado, abrigada pelo vizinho.

A vítima relatou aos policias que sofreu diversas agressões, com socos e chutes, o que causou lesões na boca, face e cabeça. De acordo com ela, não foi a primeira vez que ela sofre a violência doméstica.

A Polícia deu voz de prisão ao agressor. Nesse momento, o homem pegou um galão de gasolina e jogou sobre o veículo que estava na garagem, na intenção de incendiá-lo. O autor foi imobilizado e algemado. Ele foi encaminhado para delegacia. Já a vítima foi levada para uma unidade de saúde.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram