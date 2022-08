Brasileiro morre durante prova de ultramaratona na França

Um corredor brasileiro, que não teve a sua identidade, acabou morrendo nesta segunda-feira (22), durante uma prova da ultramaratona, “Ultra-Trail du Mont-Blanc”, que é disputada em uma região montanhosa da França. O anuncio da morte foi feito pela própria organização do evento, que informou que o incidente teria ocorrido na cidade de Les Contamines, uma comuna francesa.

Segundo informações, o óbito teria acontecido por volta das 1h30 da manhã desta terça-feira (23), no horário local (20h30 de segunda-feira no Brasil). O evento revelou que a morte teria decorrido de um “acidente”, quando o atleta e a sua equipe estavam entre ‘Col du Tricot’ e o Refugio de ‘Plan Glacier’”, mas como aconteceu ou mais detalhes não foram divulgados. O corredor chegou a ser socorrido pelo resgate, que foi o responsável por confirmar a morte.

O nome do atleta não foi revelado, mas se sabe que ele participava da PTL, uma prova de resistência em equipe, que se estende por 300 quilômetros e acontece a 25 mil metros de altura. A PTL é apenas uma etapa da ultramaratona “Ultra-Trail del Mont-Blanc”, que ao todo conta com oito etapas durante a semana.

A principal prova do evento, uma maratona de 171 quilômetros, está marcada para acontecer nesta sexta-feira (26), na comuna Chamonix, na França. São previstos que cerca de 2.300 corredores participem.

Veja também: França encerra regime de emergência sanitária por Covid

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.