Com 15 dias de campanha, menos de seis mil crianças e adolescentes foram atualizar cadernetas

Menos de seis mil crianças e adolescentes de até 14 anos de idade buscaram uma unidade de saúde para atualizar a caderneta de vacinação desde o início da campanha, há 15 dias. Ao todo estão sendo disponibilizados 18 imunizantes, além dos que protegem contra a Covid-19 e a Influenza.

A campanha multivacinação foi lançada pelo Ministério da Saúde concomitantemente à da poliomielite, uma vez que se tem percebido uma redução na cobertura de diversos imunizantes que fazem parte da rotina da criança e do adolescente. “O reforço vacinação contra pólio, ou paralisia infantil, como também é conhecida, é de suma importância uma vez que mesmo erradicada no Brasil, a doença circula em outros países e pode voltar a ser registrada aqui”, comenta o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Segundo o último levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), pais de 5.964 crianças e adolescentes foram com seus filhos às unidades de saúde, e deste total, 4.751 precisavam receber pelo menos uma vacina. Este número corresponde a mais de 79% do total de pessoas que buscaram um ponto de imunização.

No último sábado (20), aconteceu o Dia D de vacinação, e 1.467 crianças e adolescentes foram imunizados, sendo aplicadas, ao todo, 2.065 doses, uma vez que é possível que dois ou mais imunobiológicos sejam aplicados ao mesmo tempo.

“Apesar de parecer significativo, este número ainda não é satisfatório, e nossa preocupação está principalmente relacionada aos adolescentes, que precisam receber vacinas que previnem contra doenças graves, como câncer, e não vão até as unidades de saúde”, conclui o secretário.

As vacinas disponíveis para as crianças e adolescentes são: Hepatite B, Pentavalente, VIP, VOP, Rotavírus, Pneumicócica 10 valente, Menincocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral, DTP, Hepatite A, Varicela, Difteria e tétano adulto, dTpa, Meningocócica ACWY e HPV quadrivalente.

Covid-19 e Influenza

Além das vacinas destinadas para as crianças, estão disponíveis também os imunizantes contra Covid-19 e Influenza, que podem ser aplicados em toda a população. A vacina da gripe está disponível em todas as unidades de saúde para quem tem a partir de seis meses de idade.

Já a vacina contra a Covid-19 pode ser aplicada em todo mundo que tenha a partir de três anos de idade. Quem não recebeu nenhuma dose do imunizante, ou já cumpriu o tempo regulamentado pelos fabricantes de intervalo entre as doses deve buscar uma unidade de saúde.

Para as pessoas que já finalizaram o ciclo vacinal há pelo menos quatro meses e possuem 12 anos ou mais está disponível um primeiro reforço. Somente para quem tem 18 anos ou mais e possui algum imunocomprometimento grave que o intervalo é menor, sendo apenas 28 dias.

Quatro meses também é intervalo para quem se enquadra em um dos seguintes grupos receber um segundo reforço do imunizante contra a Covid-19: Pessoas com 35 anos ou mais, trabalhadores da saúde e pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais. Esta vacina está disponível em qualquer um dos mais de 45 pontos referenciados.

