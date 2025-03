Filho pesquisa arma de fogo para matar o próprio pai e mãe pede medida protetiva, em Dourados

Neste domingo (2), uma mulher registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia, relatando que seu filho, de 18 anos, havia feito uma ameaça de morte contra seu esposo. O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 230km de Campo Grande. a mãe explicou à polícia que, há cerca de quatro meses, o comportamento do filho começou a mudar, especialmente após iniciar um relacionamento com uma jovem. Ainda segundo ela, ele passou a ficar agressivo e a chegar em casa bem tarde, durante a madrugada.

Apesar de várias tentativas de chamar sua atenção e de tentar corrigir seu comportamento, nada parecia funcionar. No dia de hoje (02), a situação chegou ao ponto de uma discussão entre eles, momento em que a mulher pediu que o filho saísse de casa.

Ela ainda informou que o marido, que trabalha como caminhoneiro, estava viajando. Ao ficar sabendo dos acontecimentos, o esposo enviou uma mensagem via WhatsApp para o filho, reforçando o pedido de que ele deixasse a residência. No entanto, a mãe descobriu por meio de um amigo do filho que ele estava buscando uma arma de fogo, com a intenção de matar o próprio pai caso fosse expulso de casa.

A mulher solicitou uma medida protetiva contra o filho, mas deixou claro que não tinha a intenção de tomar ações legais contra ele.