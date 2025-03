UFMS abre inscrições para o programa Quero Ser UFMS 2025

Universidade oferece vagas remanescentes para ingresso no primeiro semestre de 2025; inscrições são gratuitas e vão até 12 de março

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu as inscrições para o programa Quero Ser UFMS 2025, que oferece vagas remanescentes nos cursos de graduação da instituição. O prazo de inscrições segue aberto até dia 12 de março, exclusivamente pela internet.

Podem se inscrever candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2018 e 2024, participaram do vestibular da UFMS nos mesmos anos ou da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE). Além disso, quem concluiu o ensino médio pode participar apresentando histórico escolar e uma carta de intenção.

A seleção será feita por meio da análise das notas obtidas nos processos seletivos anteriores ou, para aqueles que não participaram desses exames, pela avaliação do desempenho escolar e da carta de intenção. O resultado preliminar será divulgado no dia 18 de março, com período de recursos nos dias 19 e 20 de março. A classificação final e a primeira convocação para matrícula estão previstas para 21 de março.

A lista de cursos disponíveis e a quantidade de vagas podem ser consultadas no edital do processo seletivo.

