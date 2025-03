2,1 mil vagas: está aberto o agendamento para emissão do ‘novo RG’ no mês de abril em MS

A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça Pública) iniciou o agendamento para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, o “Novo RG”, para o mês de abril. São 2,1 mil vagas diárias, sendo 800 para Campo Grande e 1,3 mil para os outros 78 municípios de Mato Grosso do Sul.

Os interessados devem acessar o portal da secretaria para agendar a emissão, selecionando a opção de 1ª ou 2ª via do RG, o posto de atendimento mais próximo, o dia e horário disponíveis. Após preencher os campos obrigatórios e digitar os caracteres de segurança, o cidadão receberá um protocolo de agendamento no e-mail cadastrado.

No dia da emissão, é necessário apresentar CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Certidão de Nascimento ou Casamento/Divórcio.

Documentos como Certidão de Naturalização, NIS, PIS, PASEP, tipagem sanguínea e título de eleitor são opcionais. Caso as vagas se esgotem, a Sejusp orienta procurar um posto de identificação para verificar a possibilidade de encaixe, somente em casos urgentes.

Em 2024 foram emitidas 288.766 carteiras, um aumento de 70,14% em relação ao ano anterior. A validade do ‘Novo RG’ varia de acordo com a idade: 5 anos para crianças de 0 a 12 anos, 10 anos para adultos entre 12 e 60 anos e prazo indeterminado para maiores de 60 anos.

Entre as novidades, o documento oferece vantagens como unificação do número do CPF, inclusão de informações de saúde e maior segurança contra fraudes com o QR Code.