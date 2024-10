Acusada de esfaquear mãe, mulher alega que vítima se machucou propositalmente com cacos de vidro

Durante a madrugada de sexta-feira (18), uma mulher, de 27 anos, foi presa acusada de esfaquear a mãe com mais de 30 facadas, em Vicentina, distante 248 quilômetros de Campo Grande.

No depoimento policial, a mulher alegou que a mãe teria se machucado de propósito com cacos de vidro.

O delegado responsável pelo caso, Cristiano Hein, ressaltou que há divergências no relato da jovem, pois ao verificarem os vidros da casa, notaram que não havia presença de sangue.

A vítima foi atingida nos braços, abdômen, costas e pescoço e permanece internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Vida, em Dourados.

