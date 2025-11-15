Exposição “As Cores do Circo” começa segunda-feira em Campo Grande

Mostra gratuita reúne obras inspiradas no universo circense e segue aberta até 3 de dezembro

A partir de segunda-feira (17), Campo Grande recebe a exposição “As Cores do Circo”, iniciativa apresentada pela Profiscel que traz ao público uma seleção de trabalhos inspirados no imaginário circense. A mostra ficará aberta até o dia 3 de dezembro, na Avenida Nelly Martins, s/n, no Carandá Bosque, com entrada gratuita.

O evento destaca a proposta de valorizar gestos, expressões e talentos por meio de cores e elementos associados ao circo, buscando criar um ambiente lúdico acessível a todas as idades. A ação conta com apoio da Confraria Sociartista, associação de artistas visuais profissionais de Mato Grosso do Sul, e da Associação Pestalozzi de Campo Grande.

A exposição é aberta ao público e pode ser visitada diariamente durante o período de realização.

