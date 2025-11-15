Inscrições para processo seletivo para professores do Estado vão até dia 23

Seleção forma banco de reserva para atuação na Rede Estadual de Ensino em 2025

O Governo de Mato Grosso do Sul segue com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado de Educação (SED/MS), destinado à formação de banco de reserva de docentes temporários que poderão atuar na Rede Estadual de Ensino ao longo de 2025.

Apesar de o edital ter sido publicado no início do mês, os candidatos ainda têm prazo para participar: as inscrições seguem abertas até o dia 23 de novembro, exclusivamente pelo site do Instituto Avalia, banca organizadora do processo.

O seletivo contempla profissionais de nível superior interessados em atuar como Docente Temporário em diferentes etapas e modalidades, entre elas Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), Ensino Médio, Educação Especial e demais áreas previstas no edital.

A taxa de inscrição é de R$ 70,00. Além desta etapa, o processo prevê prova objetiva, avaliação de títulos e procedimentos específicos para candidatos cotistas. A classificação final está prevista para o início de 2026.

O edital completo, com todas as regras, cargos e prazos, está disponível no site do Instituto Avalia.

