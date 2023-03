Filho de ex-vereador é atingido por disparos e morre em hospital

Fábio Messias de Oliveira, de 40 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (5), na sede de uma empresa, na cidade de Naviraí, a 361 km de Campo Grande. A vítima é filho do ex-vereador Benedito Messias, o Dito (PSD).

Segundo relato de um segurança da empresa, uma motocicleta Honda Biz de cor escura foi vista passando na contramão da via e logo em seguida, foi ouvido o som de um tiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado

Fábio foi encontrado caído em uma poça de sangue, enquanto o segurança testemunhou um homem correndo pelo pátio da empresa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou o atendimento. A vítima foi levado para atendimento médico, mas não resistiu e faleceu no hospital. As razões por trás do assassinato permanecem desconhecidas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.