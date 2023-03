Mutirão atenderá pessoas em situação de rua até quarta-feira

A partir desta segunda-feira (06), a UAIFA (Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias I), localizada no Jardim Veraneio, vai sediar a primeira edição do Pop Rua Jud. Até quarta-feira (08), o evento tem o objetivo de oferecer atendimento às pessoas em situação de rua e imigrantes, com serviços na área jurídica, trabalhista, odontológica e médica.

No local, foram instaladas tendas onde os mais de 20 serviços serão disponibilizados das 9 às 17 horas. De acordo com o comitê organizador, a estimativa é que a ação alcance cerca de 600 pessoas acolhidas na unidade e nas 11 comunidades terapêuticas, que são parceiras e cofinaciadas da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social).

Também haverá atendimento aos imigrantes assistidos pela Casa de Passagem Resgate, Centro POP; e aos moradores em situação de rua que foram abordados pelo SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social) durante a semana e convidados a participar da ação. A expectativa é realizar mais de mil atendimentos durante os três dias.

Logo na entrada da UAIFA I, equipes da Assistência Social, Jurídica e demais órgãos e entidades parceiros irão realizar uma triagem e encaminhar as pessoas para os atendimentos necessários.

Atendimentos

Nas tendas, profissionais e técnicos irão oferecer serviços como regularização de documentos, cadastro único, vagas de trabalho, orientação jurídica, consulta a processos trabalhistas, orientações sobre saúde, vacinação, testagem rápida, atendimento odontológico, atendimentos na área da beleza e apresentações culturais organizadas pela Sectur (Secretaria Municipal de Cultura).

Todos os serviços serão oferecidos por meio de parceiras com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), Funsat, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), Agetran, além de órgãos do governo do Estado, UFMS, Polícia Federal, Senai, Senac, entre outros.

Segundo o secretário da SAS, José Mário Antunes, foram articuladas parcerias com diversas instituições públicas, para realizar um evento humanizado. “Essas pessoas em situação de rua tiveram o vínculo familiar quebrado e precisam do nosso carinho para recuperarem a dignidade”, pontuou.

Serviço:

Os serviços serão oferecidos entre 9h e 17h desta segunda-feira (6) até quarta-feira (8). A Uaifa I está localizada na Rua Jornalista Marcos Fernandes, sem número, no Jardim Veraneio.

