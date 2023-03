Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A semana começa com muitas demandas no trabalho e os astros avisam que pode cair serviço no seu colo logo cedo, bebê! Mas você terá disciplina e organização para dar conta do recado e deve produzir acima da média – mostre do que é capaz. A saúde tá firme, só não permita que preocupações afetem o seu pique à tarde. Hoje Sol e Urano trocam likes e apontam um período lucrativo, ainda mais se tiver discrição ao tratar dos seus interesses. Assuntos sigilosos podem ser desenrolados. No romance, seu jeito fica mais dedicado, só não deixe nenhum perrengue ou desconfiança criar torta de climão. Se está na pista pode pintar paquera com colega, mas se o coração ficar na dúvida, é melhor seguir sua intuição.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje o céu traz novidades incríveis para os amigos e as amigas de Touro! A Lua desembarca no setor mais positivo do seu Horóscopo na primeira hora do dia, duplicando sua sorte e seu carisma, sinal de que tem tudo para se dar bem hoje. Agarre as oportunidades no período da manhã, pois será o mais positivo para você lacrar e lucrar. Os interesses profissionais e financeiros estarão protegidos e iniciativas mais arrojadas podem contribuir bastante com o seu sucesso. À tarde, tensões podem surgir em suas relações pessoais, sobretudo com amigos e contatinhos – não convém dar muita trela para as opiniões alheias, viu bebê? Mas as coisas voltam às boas e a noite será esplêndida com o crush ou o mozão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundou e você pode se deparar com muita coisa pra resolver, principalmente em casam viu bebê? Foque no que for mais urgente e organize-se para se livrar das pendências, mas se precisar de um help os parentes estarão mais dispostos a te ajudar. O trabalho vai exigir dedicação, só que os resultados logo vão aparecer e você pode ter boas ideias para agilizar as tarefas mais chatinhas. À tarde, convém ter mais paciência para não se estressar com assuntos que envolvam aluguel, boletos e despesas domésticas. Já à noite, tudo deve fluir melhor e você vai se entrosar numa boa com as pessoas próximas. Há sinal de bons momentos na intimidade com o love, só não espere grandes novidades na paquera.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Semana iniciando com energias maravilindas do Sol e de Urano, meu bombonzinho trufado! Essa dupla traz boas notícias e promete novidades estimulantes na vida pessoal e financeira. Valorize suas ideias porque você pode bolar planos criativos e começar algo diferente com grande potencial de lucro. A Lua também tá on no seu Horóscopo e deixa a sua comunicação tinindo, favorecendo seus contatos e interesses. No trabalho, vai ser fácil defender suas opiniões, convencer colegas, clientes e vender seu peixe. Só tenha cautela com bagaças na parte da tarde, quando tretinhas e mal-entendidos podem rolar. Na paixão, a noite será mais propícia para se aproximar do crush ou superar algum atrito com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Hoje a Lua dá tchauzinho para o seu signo, mas muda para a sua Casa da Fortuna na primeira hora desta segundona e revela um período propício para você ampliar os seus ganhos. Vai se valer de mais disciplina, foco e organização para administrar os seus interesses e saberá identificar as melhores alternativas para faturar. Só não convém gastar por conta de um Pix ou pagamento que ainda não está em mãos, pois contratempos podem rolar à tarde. Nas relações pessoais, convém ter mais jogo de cintura e maneirar nas críticas para não atrair desafetos nem perrengues. Em contrapartida, o amor e o sexo esquentam com as vibes positivas do Sol e sua sensualidade pode deixar o love caidinho de desejo.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sucesso é o que vem por aí e os astros garantem que hoje você estará mais perto dos seus sonhos! A Lua começa a brilhar em seu signo logo na primeira hora desta segundona, destacando seus dons e competências. Nem precisará se esforçar muito para dar um show de bola em suas atividades e as vibes generosas do Sol e de Urano prometem um período de grandes realizações, inclusive para o seu bolso. Ligue o radar para farejar e aproveitar as boas oportunidades de ganhar dinheiro que devem surgir. No amor, sua seducência fica cristalina e a paquera pode reservar emoções intensas, mas abre o olho com tretinhas na vida a dois durante a tarde. Depois, tudo melhora e a sintonia será perfeita com o mozão.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Se depender das influências da Lua, hoje tem pegadinha e nem tudo pode fluir do jeito que você gosta. Ela ingressa em seu inferno astral e deixa o seu jeito bem menos sociável e receptivo do que de costume, o que tende a afetar suas relações pessoais e amorosas. Mas outros assuntos vão compensar e devem caminhar com muita agilidade neste início de semana. A promessa vem do Sol e de Urano, que garantem uma segundona produtiva e lucrativa no trabalho e nas finanças. Canalize a sua energia para esses interesses e terá razões de sobra para se orgulhar dos seus feitos. Só não descuide da saúde depois do almoço, quando sua disposição física pode diminuir. Chamego e atenção do love virão à calhar.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Semana nova chegando e as estrelas anunciam um dia repleto de inspiração, ideias inovadoras e planos elevados. Sol e Urano trocam likes e blindam o seu astral, prometendo mais sorte, criatividade e parcerias bem-sucedidas na vida pessoal e profissional. Seus talentos vão brilhar hoje e você também pode contar com a ajuda de gente da sua confiança para colocar antigos ideais em prática. Por sua vez, a Lua vai iluminar suas esperanças e deixará seu jeito bem mais articulado na vida social, só não descarte aborrecimentos à tarde. Fofocas envolvendo o mozão, contatinhos e amizades podem te tirar do sério. Em compensação, o clima volta a ficar positivo à noite e a conquista pode ser gloriosa na paquera.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Segundou e hoje a realidade deve se impor, bebê! As aventuras dão lugar aos assuntos mais práticos e concretos, sobretudo os ligados com trabalho e família. Sol e Urano mandam boas vibes para você resolver uma porção de coisas em casa e no serviço ao mesmo tempo em que apontam mudanças positivas neste início de semana. Mas a Lua recomenda cautela com disputas de poder e competições na carreira. A concorrência profissional vai ficar mais acirrada e você pode ter aborrecimentos, ainda mais no período da tarde. Nos assuntos do coração, instabilidades estão previstas ao longo do dia e convém abrir o olhão com rivais e falsianes. Já à noite, tudo deve fluir melhor na paquera e a na vida a dois.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Novos caminhos despontam no seu horizonte astral e a semana começa perfeita para investir em seu aperfeiçoamento, Caprica! Hoje você terá disposição para aprender, evoluir e pode crescer em todos os aspectos, inclusive espiritualmente. Crenças, assuntos místicos e religiosos devem despertar mais interesse. No trabalho, pode começar algo diferente que vai trazer estímulo e arejar a sua mente. Os relacionamentos também estarão favorecidos e você pode descobrir afinidades com pessoas de outros lugares, só não dê mole depois do almoço porque há risco de perrenguinho nos contatos e conversas. Melhore a sintonia com o love e minimize as diferenças. Namoro à distância estará mais protegido à noite.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sua segundona começa bem servida com as energias generosas do Sol na Casa do Dinheiro, meu consagrado, minha consagrada! O reizinho forma aspecto superpositivo com Urano e garante que não vai faltar sorte com grana nem harmonia nas relações pessoais, sobretudo com os parentes. Porém, a Lua vai pedir disciplina, prudência e foco com as finanças e será preciso controlar seus recursos com mais rigor, ainda mais na parte da tarde. Dívidas antigas e pendências podem te deixar de cabeça quente – bora resolver o abacaxi! Na paquera, sua seducência tá no modo turbo, mas convém ir com calma e conhecer melhor o crush antes de se jogar no lance sem avaliar bem o território. Romance envolvente na intimidade.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quer notícia boa, meu cristalzinho? Então toma! O Sol segue no seu signo e troca vibes incríveis com Urano, dando sinal verde para você se destacar e alcançar vitórias importantes. Seus dons estarão explícitos no trabalho e sua habilidade para convencer e conciliar interesses fica tinindo na parte da manhã. Aproveite para angariar apoios, envolver os colegas e investir em atividades de equipe. Na saúde, vai contar com energia farta e também pode incrementar os ganhos se explorar seu tino comercial afiado. Já à tarde, desafios vão rondar suas relações pessoais e amorosas. Afaste dramas, mágoas e converse numa boa para se entender com quem convive. Noite mais promissora com o crush ou love.

