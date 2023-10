Filho agride a própria mãe porque recusou de levá-lo no Bioparque do Pantanal

Um homem de 36 anos, foi preso na noite de ontem (12), após agredir e ameaçar a própria mãe, de 65, quando ouviu da genitora que não levaria para passear no Bioparque do Pantanal. As agressões aconteceram no Jardim Vida Nova, região norte da capital.

Conforme o boletim de ocorrência, as agressões aconteceram quando a família que mora no interior do estado chegou em Campo Grande, para passar o final de semana prolongado. Durante a conversa com a mãe, a genitora disse que não poderia levá-lo com as primas até o Bioparque do Pantanal. Irritado, começou a ameaçar a própria mãe e saiu de casa, prometendo voltar e quebrar tudo.

Ainda de acordo com o registro, após consumir álcool e consumo de drogas, o agressor retornou para casa irritado e passou a destruir todos os eletrodomésticos e objetos, ameaçando a colocar fogo na casa.

A mãe tentou acalmar o filho, quando recebeu um soco no rosto, que causou um corte de 4 milímetros. Desesperados, os familiares correram para fora da residência e gritaram por socorro. Os vizinhos escutaram os pedidos e acionaram a Polícia Militar.

Diante do fato, a equipe policial ouviu testemunhas e conseguiu prender o autor, após diligências pelo bairro.

Ao ser questionado pelos militares, o homem disse que “não se recordava” de ter dado um soco na mãe e disse que “apenas empurrou”.

O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça e lesão corporal na delegacia. O agressor foi encaminhado para Deam.

Ainda de acordo com a polícia, a mãe decidiu não representar contra o filho e recusou medida protetiva.

