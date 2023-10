Aena Brasil assume a administração do Aeroporto Internacional de Campo Grande

Na manhã desta sexta-feira (13), a Aena Brasil, que pertence ao grupo espanhol Aena Desarollo Internacional, anunciou o inicio de suas operações na administração do Aeroporto Internacional de Campo Grande. O primeiro voo sob a nova gestão foi o Azul 2713, veio de Campinas (SP) e pousou em em Campo Grande às 0h12. Após o pouso, houve uma saudação do voo inaugural com luzes dos carros de bombeiros. A primeira decolagem foi do voo Azul 4361, que saiu de Campo grande às 2h35, com destino a Campinas (SP).

A empresa espanhola adquiriu um lote com 11 aeroportos em quatro estados brasileiros. Em São Paulo, a Aena passa a administrar o aeroporto de Congonhas, em Minas Gerais, os aeroportos das cidades de Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, no estado do Pará, os aeroportos das cidades de Carajás, Santarém, Altamira e Marabá e em Mato Grosso do Sul, os aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá. A concessão terá a duração de 30 anos.

A Aena Brasil assinou em março deste ano, o contrato de concessão dos aeroportos adquiridos, mas aguardava o parecer da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), responsável por validar a documentação referente a forma de pagamento.

O diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, afirmou que a estrutura do aeroporto será remodelada em todos os setores, como acessos, estacionamento, área de check-in, área de embarque, por exemplo. Haverá também melhora na tecnologia, para que os processos sejam mais eficientes, proporcionando uma nova experiência, com mais conforto e facilidades aos usuários do aeroporto.

Ainda de acordo com Santiago Yus, a Aena Brasil não sabe informar o valor total das obras de adequação, porque a empresa ainda está na fase onde acontece o trabalho em conjunto com as engenharias, que apresentarão os detalhes do projeto em dezembro de 2023. A Aena estima concluir as obras no Aeroporto Internacional de Campo Grande dentro de 36 meses, com entrega prevista para junho de 2026.

O terminal da capital do Mato Grosso do Sul é o segundo da nova rodada de concessão, que conta com 11 aeroportos e já teve investimentos de R$ 3,3 bilhões em pagamentos iniciais.

“Atualmente, o aeroporto de Campo Grande tem um fluxo anual de aproximadamente 1,5 milhão de passageiros. O que nos atraiu a vir para o Brasil, foi a dimensão territorial, que pela sua geografia, depende muito do setor aéreo e, nós enxergamos um potencial de crescimento do setor aqui no Brasil, como vem acontecendo em outros países latino-americano”, afirmou Santiago.

Usiel Vieira, novo diretor do Aeroporto internacional de Campo Grande, veio de Recife (PE), falou sobre a expectativa com o novo desafio de dirigir o aeroporto da capital sul-mato-grossense.

“A expectativa é muito grande! Mato Grosso do Sul tem o modelo de turismo sustentável que é conhecido no mundo inteiro e a Aena como principal operadora do Brasil, chega a Campo Grande para requalificar o aeroporto e torná-lo a principal porta de entrada em Mato Grosso do Sul. Nossa expectativa é que consigamos ajudar a fomentar ainda mais o turismo aqui no estado”, afirmou Usiel.

Os aeroportos de Corumbá e Ponta Porã, também receberão adequações estruturais, respeitando suas tipologias de tráfego, no mesmo prazo estabelecido para as obras do aeroporto de Campo Grande. Em Ponta Porã, a Aena assume a gestão no dia 07/11/2023 e em Corumbá, no dia 10/11/2023.

Para a implantação de novas tecnologias, o diretor-presidente da Aena Brasil, ressaltou que, em conjunto com as companhias aéreas, haverá melhora no despacho de bagagens, que devera ser automático, no canal de inspeção, nos processos aeroportuários e na implantação de novos equipamentos de segurança, em todos os setores. Obras que serão feitas como aeroporto funcionando normalmente, segundo Yus.

Com relação à taxa de embarque, Yus afirmou que, por contrato, é feito um reajuste anual com base na inflação, em todos os aeroportos que recebam mais de 1,5 milhão de passageiros por ano.

Um pedido antigo dos usuários do Aeroporto Internacional de Campo Grande, que acabam passando por dificuldades no embarque e desembarque das aeronaves, principalmente em dias de chuva, é a instalação das passarelas de embarque, os fingers. E de acordo com Santiago Yus, o pedido finalmente será atendido.

“Está em nossos planos a construção de fingers para o embarque dos passageiros, até porque é uma obrigação contratual. Em aeroportos que recebem mais de 1 milhão de passageiros, o contrato de concessão exige que pelo menos 70% dos passageiros sejam embarcados pelos fingers”, disse o diretor-presidente da Aena Brasil.

Santiago Yus também explicou com é feita a administração da parte comercial do terminal de Campo Grande. De acordo com o diretor-presidente da Aena Brasil, para a operação de lojas, a Aena trabalha primeiro na identificação do perfil dos passageiros que utilizam o aeroporto, se mais turístico ou mais corporativo com viagens à negócios e, só então, é feito um plano que atenda melhor os usuários, onde os espaços são disponibilizados para a concorrência dos interessados. “Aguardamos todos que tenham interesse de participar das operações aqui em Campo Grande. Teremos muito prazer em recebê-los”

O diretor-presidente da Aena Brasil finalizou dizendo quais são as expectativas para a nova fase do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

“Campo Grande nos chama atenção porque tem o perfil de passageiros equilibrado entre corporativo e turístico. Campo Grande tem potencial, é uma cidade em crescimento, nós acreditamos que pode virar um aeroporto tanto de negócios, pela capacidade logística, quanto turístico.”

Até o final de novembro, Aena terá sob sua gestão 17 aeroportos em nove estados brasileiros, que respondem por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional.

Sobre a Aena Brasil

Aena Brasil é a marca registrada da companhia espanhola Aena, considerada pelo Conselho Internacional de Aeroportos como a maior operadora aeroportuária do mundo em número de passageiros, com mais de 275,2 milhões em 2019 na Espanha. Desde começo de 2020, administra a concessão de seis aeroportos da região Nordeste: Recife (PE), Juazeiro do Norte (CE), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Aracaju (SE) e Maceió (AL). Em 2019, os seis aeroportos somaram 13,7 milhões de passageiros. Agora, a concessionária começa a assumir a gestão de 11 novos aeródromos no país: Congonhas (SP), Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul; Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais; e Marabá, Carajá, Santarém e Altamira, no Pará. Na Espanha, opera 46 aeroportos e 2 heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de gerenciar aeroportos no México (12), Colômbia (2) e Jamaica (2), que totalizaram um volume de passageiros de 78,2 milhões em 2019.

