FICCO captura investigado por organização criminosa na fronteira entre Brasil e Paraguai

A FICCO/MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul) prendeu um homem investigado por envolvimento com organização criminosa que atua na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. A captura ocorreu durante diligências realizadas pelas equipes da força-tarefa em ação de combate ao crime organizado no Estado.

De acordo com as informações divulgadas, o suspeito foi localizado durante o trabalho de campo dos agentes. No momento da abordagem, ele apresentou documentos falsificados na tentativa de esconder sua verdadeira identidade e dificultar a ação policial.

Após os procedimentos de identificação, as equipes constataram que havia contra o investigado um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Taguatinga, no Distrito Federal. A ordem judicial está relacionada a uma investigação que apura a atuação do homem em organização criminosa.

Depois da prisão, o suspeito foi encaminhado à sede da Polícia Federal para os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça, enquanto as autoridades também apuram as circunstâncias envolvendo a utilização de documentação falsa durante a abordagem.

A FICCO/MS reúne integrantes da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal Estadual, Polícia Penal Federal, Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) e Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande. A força-tarefa atua de forma integrada no enfrentamento às organizações criminosas e no fortalecimento das ações de segurança pública em Mato Grosso do Sul, especialmente nas regiões de fronteira.

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