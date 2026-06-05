Ator é encontrado morto em quarto de motel na madrugada desta sexta em Campo Grande

O ator José Patrik Machado, de 32 anos, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (5) em um quarto de motel localizado no Bairro Jardim Paulista, em Campo Grande. O caso mobilizou equipes de emergência e será investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da morte.

Segundo informações preliminares registradas no boletim de ocorrência, Patrik entrou no estabelecimento acompanhado de dois homens. Horas depois, os acompanhantes deixaram o local, enquanto o ator permaneceu sozinho no quarto.

Ainda conforme o registro, após a saída dos dois homens, a recepcionista do motel entrou em contato com Patrik por telefone. Ele atendeu a ligação e informou que permaneceria no local por mais algum tempo, sem relatar qualquer problema.

Com o passar das horas e diante da demora para a saída do hóspede, uma funcionária foi até o quarto para realizar a cobrança dos valores consumidos. Ao entrar no cômodo, encontrou o ator já sem sinais de vida e acionou imediatamente os serviços de emergência.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, mas apenas pôde constatar o óbito. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes, que aguardam os resultados dos exames periciais para determinar a causa da morte.

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